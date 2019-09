OA_Sport : Sport da budello: entrano nel vivo gli allenamenti per le squadre azzurre di #bob, #slittino e #skeleton -

(Di lunedì 23 settembre 2019) Si avvicina la stagione agonistica e si intensificano i lavori delleitaliane deglida. La formazione di Coppa del Mondo di bob inizia, infatti, proprio nella giornata odierna, cinque giorni di allenamento sulla pista di Cesana Pariol (TO) che dovranno accompagnare gli atleti fino all’esordio del weekend del 29-30 novembre a Park City (Stati Uniti). Si torna alla preparazione, dunque, dopo il lavoro svolto ad agosto a Cortina d’Ampezzo. I convocati del direttore tecnico Omar Sacco sono sette: Mattia Variola, Costantino Ughi, Giada Andreutti, Patrick Baumgartner, Giacomo Proserpio, Alessandro Fierro ed Alexi Essoh Atchori. Assieme ai bobbisti si ritrovano anche gli elementi di spicco della squadra di skeleton azzurro. Sempre a Cesana, infatti, si aprirà il quarto blocco diin vista dell’avvio della Coppa del Mondo del primo dicembre a ...

Dalla Rete Google News

Calcio Grifo

Successo esterno per i ragazzi dell'Under 15, scesi in campo alle 10 al centro sportivo “Popilbianco” di Cosenza. I biancorossi sono passati in vantaggio dopo ...