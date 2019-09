Sono un abbonato pezzotto | con 55 euro l' anno ho 17mila canali e

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) È unSky e non conosce la parola “”. Eppure è uno dei milioni di italiani che usa un abbonamento pirata. Lo intervisto mentre ho davanti a me gli articoli dedicati alla “grande retata” che ha portato alla chiusura della piattaforma illegale XStream Codes. Un’operazione che sembra aver fatto un salto di qualità nella lotta alla pirateria, mettendo nel mirino anche i consumatori finali, quei 5 milioni di italiani (fonte Fapav/Ipsos) che usano IPTV illegali per vedere calcio, film e serie tv. E che, secondo gli inquirenti, rischiano fino a 3 anni di carcere e 25miladi multa.Lui, evidentemente, non è stato scoperto. Non ancora, almeno. Ha letto gli articoli sull’operazione della Guardia di finanza e, sotto anonimato, accetta di spiegarmi come funziona il “servizio” al quale è ...

