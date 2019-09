Sicilia | collegato ' stralciato' al voto della commissione Bilancio

Sicilia : Ars - via dal collegato tutte le norme con spesa (2) : (AdnKronos) - Il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo ha chiesto al governo di riferire in Aula sulla condizione economico-finanziaria della Regione Siciliana, "anche per capire quale può essere l'ordine dei lavori da portare avanti da qui a fine anno". Il deputato dem Barbagallo parla di "condotta scell

Sicilia : Ars - via dal collegato tutte le norme con spesa : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Via dal ‘collegato’ tutte le norme e tutti gli emendamenti che prevedono spese. Lo stop, sancito durante la seduta di oggi pomeriggio di Sala d’Ercole, arriva dopo che stamattina, durante la seduta della V Commissione che avrebbe dovuto esaminare il maxi emendamento, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha letto una comunicazione del governo che ammette la mancanza di ...

Sicilia : Ars - via dal collegato tutte le norme con spesa (2) : (AdnKronos) – Il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo ha chiesto al governo di riferire in Aula sulla condizione economico-finanziaria della Regione Siciliana, “anche per capire quale può essere l’ordine dei lavori da portare avanti da qui a fine anno”. Il deputato dem Barbagallo parla di “condotta scellerata della sessione di bilancio” da parte del governo. Dal capogruppo del M5S Francesco Cappello arriva ...

Sicilia : Pullara (Autonomisti) - ‘archiviare immediatamente pagina collegato’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “La nota che il presidente della Regione ha inviato al parlamento Siciliano durante i lavori della V Commissione impegnata oggi nell’esame del collegato, è la prova che la mia mancata sottoscrizione del maxiemendamento la scorsa settimana è stata lungimirante”. Così il capogruppo di Popolari e Autonomisti all’Ars Carmelo Pullara. “Come gruppo parlamentare ci siamo battuti ...

Sicilia : Sammartino - ‘collegato senza coperture’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Il governo Musumeci, oggi in Commissione, ha ammesso che non ci sono le coperture finanziarie per il collegato. E’ un gesto irresponsabile che mette in crisi i teatri Siciliani, in particolare il Bellini di Catania, lo Stabile di Catania, l’Ente autonomo regionale ‘Teatro di Messina’, il Taormina Arte, il Teatro Massimo di Palermo, le associazioni culturali, sportive, ...

Sicilia : Presidente Ars - ‘il collegato si farà - M5S rispetti accordi’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – ‘Il collegato si farà, lo dico per tranquillizzare i tanti che magari stanotte non hanno dormito per la preoccupazione, persone che hanno lavorato e che attendono giustamente i loro stipendi. Lo hanno bloccato in aula, ma io sono con la testa dura e vado avanti. Chiedo a tutti di stare sereni, nessuno resterà senza stipendio. Ma ai Cinque Stelle dico, perché non rispettate gli accordi?”. Lo ...

Sicilia : Ars - collegato torna in V Commissione : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Il ddl collegato alla finanziaria torna in V Commissione e Sala d'Ercole si aggiorna a martedì 17 settembre, alle 16. Si chiude così la prima giornata di ripresa dei lavori dell'Ars dopo la pausa estiva. "Ho valutato attentamente la questione - ha detto il presidente G