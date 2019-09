Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Palermo, 23 set. (AdnKronos) - "Le Madonie e i suoi borghi rappresentano un'imperdibile occasione di sviluppo e ricchezza per la, così come altredella nostra Isola che però vanno sostenute e valorizzate. Per questochiede al governo regionale e all'Ars di affrontare

ilSicilia : La richiesta di Mario Attinasi (#Assoimpresa). ?? #Zfm #ZoneFrancheMontane #Ars #Economia Sicilia Rurale… - TV7Benevento : Sicilia: Assoimpresa, 'sì a legge per zone franche montane'... - BeliceIt : Aeroporti, Attinasi (Assoimpresa): “In Sicilia serve gioco di squadra” -