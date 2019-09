Si è sposato! Nozze da sogno e tantissimi concorrenti dell’Isola dei Famosi a festeggiare

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il sì in chiesa. Il vincitoredeiha mantenuto la promessa e sposato la sua compagna e madre dei suoi due figli. Ovviamente alla presenza di molti ex compagni d’avventura del reality Mediaset. Lui è Marco Maddaloni, il judoka napoletano che proprio nel corso della finalissima, aveva chiesto la mano della sua Romina Giamminelli davanti ad Alessia Marcuzzi e al pubblico. Succedeva ad aprile scorso e ora, dopo 5 mesi, i due si sono giurati amore eterno davanti a decine di invitati. In realtà queste sono le loro seconde. Le prime furono infatti celebrate nel 2015, in Comune e con pochi invitati a causa delle ristrettezze economiche della coppia. “Non potevamo permetterci grandi feste, oggi è tutto diverso”, aveva spiegato Maddaloni, che per il suo grande giorno ha deciso di vestirsi di bianco come la sua bellissima moglie. (Continua dopo la foto) Il ...

giusyoni : @VirnaBalanzin Non tra quelli che conosco! Tranne uno che ha sposato in seconde nozze infermiera suo reparto. Ma un… - Ivic94757448 : RT @SabrySonoIo: ??stralci di vita ?? Io sottoscritta Sabrina Ganzenua,temibile fascista, razzista, xenofoba, Sovranista, in prime nozze ho… -