“Sempre al tuo fianco” Andreas Muller | la dedica incendia la rete | è amore vero

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2019) Dopo mesi di assenzaè tornato a far parlare di sé. Lo ha fatto dal suo canale Instagram rimasto per lungo tempo fermo. Un video che arriva da dietro le quinte di Amici Celebrities e che ha fatto già il giro delle. Andreainfatti ha deciso di fare delle dediche speciali e una d’… sì, proprio a lei,nica Peparini, con la quale ha costruito una fantastica storia d’che dura nel tempo. Nonostante ci sia sempre qualcuno pronto a criticarli. Gli attacchi scivolano addosso a entrambi e ora sono più felici che mai: sia sul piano amoroso sia quello lavorativo, procede tutto liscio come l’olio. Le soddisfazioni non mancano mai. E– in passato più timido e parecchio riservato – ha deciso di usare delle parole romantiche per la sua fidanzata. Continua dopo la foto “Oggi è lunedì, la mia settimana inizia cosi: questo momento è stato magico! Come ...

GhoulamFaouzi : @Monica73774598 Ok organizzo tutto per farlo venire a lo stadio. In privato mi mandi il tuo numero e ti metto in co… - RadioItalia : Cara @MarroneEmma tanti auguri, ci saranno nuove occasioni e noi ti aspettiamo presto. Radio Italia è sempre al tuo… - mtc1774 : A quanto pare e ' iniziato il conto alla rovescia... ?????? Portaci con te sempre, insieme al tuo amore nel posto più… -