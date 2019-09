Scuole guida | il Governo bloccherà la restituzione di mezzo miliardo di Iva

Iva sulle Scuole guida - pressing sul Governo per evitare la retroattività : Si apre un nuovo dossier fiscale per il Governo. In ballo c’è mezzo miliardo di euro. Tanto vale l’applicazione

Scuole guida - tutti i motivi della protesta : È un’imposta che fa chiudere le Scuole guida. protestano contro l’introduzione dell’Iva al 22% sulle lezioni di guida arrivata con una decisione dell’Agenzia delle entrate dello scorso 2 settembre che ha interrotto le esenzioni. La norma è anche retroattiva. Solo con la serrata di mercoledì 18 settembre sono saltati molti degli esami di pratica previsti e teoria previsti (senza il mezzo a doppi comandi di solito proprietà ...

Batosta Iva sulla patente di guida - autoScuole infuriate : "Pronte a scendere in piazza" : Revocata l'esenzione dell'imposta: dopo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate i titolari delle autoscuole vogliono una...

AutoScuole - serrande abbassate contro la batosta Iva sulla patente di guida : Revocata l'esenzione dell'imposta: dopo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate i titolari delle Autoscuole temono di...

Patente rincarata per IVA al 22% : le Scuole guida devono pagare anche per gli anni passati : IVA al 22% sulle lezioni di scuola guida. Una brutta notizia, quindi, per chi deve prendere la Patente e che si troverà a pagare cifre più onerose, per il suo conseguimento, in relazione alle nuove regole stabilite dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea. È stata cancellata, in particolare, l’esenzione dal pagamento dell’IVA per tutti i corsi di guida che fino ad oggi erano soggetti ad aliquota ordinaria. Scuola guida, somme ...

Iva per Scuole guida - patenti più care : 19.50 In arrivo forti rincari per conseguire la patente di guida. Le lezioni teoriche e quelle di pratica non saranno più soggette al regime di esenzione Iva e costeranno quindi il 22% in più. Lo fa sapere l'Agenzia delle Entrate ricordando che per la Corte di Giustizia Ue le lezioni di scuola guida devono essere assoggettate a Iva in quanto non di ambito scolastico. In agitazione le autoscuole Confarca che annunciano una mobilitazione, ...