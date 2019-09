Scuola | il ministro Fioramonti | «Giustificate le assenze degli studenti alla

Gentile ministro Fioramonti - rompa il silenzio e incontriamoci per parlare di Scuola e poesia : Gentile ministro Fioramonti, chi le scrive è un vecchio poeta e insegnante delle superiori, per dirle di un appuntamento sempre mancato: quello tra scuola e poesia. Ascoltare le sue dichiarazioni degli ultimi giorni è stato per me come percepire un soffio d’aria fresca e nuova in un’aula chiusa da tempo. Ammuffita. Poter leggere di un ministro della Repubblica che appoggia lo sciopero studentesco del prossimo 27 sui problemi climatici, che ...