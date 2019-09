Sciopero per il clima | il ministro scrive alle scuole | “Giustificate le assenze di chi

Il ministro dell’Istruzione ha invitato le scuole a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno allo Sciopero per il clima : Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha annunciato su Facebook di aver firmato una circolare per invitare le scuole a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno allo sciopero per il clima, in programma in tutto il mondo per venerdì 27 settembre.

Campidoglio : nessuno Sciopero metro in programma - servizio regolare : Roma – Contrariamente a quanto riportato da organi di stampa: oggi, lunedì 23 settembre, non è previsto alcun blocco del servizio delle metropolitane dalle 15 fino a fine turno per sciopero. La mobilitazione odierna è indetta dalle sigle sindacali dei lavoratori della società di progettazione Roma metropolitane, e non riguarda in nessun modo il personale di Atac. L'articolo Campidoglio: nessuno sciopero metro in programma, servizio ...

Sciopero 27 settembre ATM a Milano : disagi per metro - tram e bus : Giornata di Sciopero il 27 settembre a Milano, quando incroceranno le braccia i dipendenti della società ATM. Sono previsti disagi per chi utilizza i mezzi di trasporto pubblico per spostarsi e andare al lavoro, come metro, tram e bus. Le due sigle sindacali che hanno indetto l'agitazione sono CUB Trasporti (Confederazione Unitaria di Base) e SOL Cobas (Sindacato Operai in Lotta). Per il capoluogo meneghino, quella di venerdì, sarà una giornata ...

Sciopero treni Trenord : oggi 22 settembre/ Corse domenica a rischio - orari e stop : Sciopero treni Trenord oggi 22 settembre 2019: domenica con Corse a rischio in Lombardia, senza fasce di garanzia e stop di 24 ore

Sciopero trasporti 27 settembre : stop di mezzi pubblici e treni sul territorio nazionale : In data 27 settembre 2019 andrà in scena uno Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, proclamato da USB, a cui si sono aggiunti anche altri sindacati. Sarà un venerdì nero per il settore dei trasporti, con agitazioni su tutto il territorio nazionale. Attesi disagi nelle grandi città a causa dello stop di mezzi pubblici e treni. A Milano incroceranno le braccia i dipendenti di ATM per 24 ore. Oltre alle linee in superficie, ...

Clima - ieri lo Sciopero globale guidato dai giovani : 4 milioni in piazza [GALLERY] : Il cambiamento Climatico parte dai giovani: al via lo sciopero globale per sensibilizzare sui temi di Clima e ambiente: giovani studenti hanno saltato la scuola in massa ieri per unirsi alla manifestazione. La militante Greta Thunberg ha dichiarato che “è solo l’inizio”, in vista del vertice dei giovani delle Nazioni Unite in programma nella giornata di oggi. Circa quattro milioni di persone si sono riversate nelle strade delle ...

Perché uno “Sciopero globale per il clima” può funzionare : (foto: Erik McGregor/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) Dal 20 al 27 giugno gli studenti del movimento Friday For Future tornano a colorare le piazze di tutto il mondo per chiedere ai governi di ascoltare l’allarme degli scienziati e affrontare la crisi climatica. Stavolta, però, hanno invitato gli adulti a dare una mano unendosi a loro nel terzo sciopero globale per il clima. Vista la posta in gioco, è un invito che non si può ...

Sciopero per il clima - i ragazzi in piazza in 150 Paesi. Greta Thunberg : “Insieme stiamo cambiando il mondo” [GALLERY] : Dall’Australia, l’Africa, l’Asia, l’Europa e l’America i ragazzi del mondo scendono oggi in strada per lo Sciopero globale per il clima dei Fridays for Future. A New York, dove il distretto scolastico ha dato il permesso di saltare le lezioni, sono attesi più di un milione di ragazzi in quello che potrebbe essere uno dei maggiori fra i 5mila eventi previsti in circa 150 paesi che hanno risposto all’appello ...

Clima - la Cgil aderisce allo Sciopero globale. Un passo importante - ma non è abbastanza : Mentre scrivo arrivano le immagini dello sciopero globale del Clima di venerdì 20 marzo. Decine di migliaia di persone, in migliaia di città. Berlino straripa di ragazzi, ma anche fuori dall’Europa, dall’Australia al Bangladesh, i giovani dei Fridays For Future scendono in piazza per gridare la loro paura di un futuro devastato e senza risorse. E la partecipazione sarà ancora più eclatante venerdì 27 prossimo, se si pensa che oltre un ...

Cotral : alle 13 le adesioni allo Sciopero di 24 ore sono state del 42% : Roma – Cotral rende noto che alle ore 13 di oggi il 42% dei dipendenti dell’azienda ha aderito allo sciopero di 24 ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal. Nel rispetto della fascia di garanzia il servizio sarà regolare dalle 17 fino alle 20. Ulteriori disagi e/o soppressioni potranno verificarsi dalle 20 a fine servizio. L'articolo Cotral: alle 13 le adesioni allo sciopero di 24 ore sono state del 42% ...

Friday For Future : milioni di giovani in tutto il mondo oggi in Sciopero per il clima. In Italia il flash-mob il 27 settembre : milioni di volti. milioni di colori. Un solo ideale: la salvaguardia del nostro pianeta. oggi, Venerdì 20 settembre i ragazzi di tutto il mondo stanno tornando a protestare nelle città in occasione del Friday For Future. Si tratta della seconda protesta di massa dopo quella avvenuta a Marzo. 1 milione e mezzo circa di giovani in tutto il mondo si ritroveranno oggi dopo essere stati ispirati nella loro protesta dall’attivista ...

Sciopero globale per il clima in 150 Paesi : al via la settimana di eventi dei Fridays for Future in vista del summit Onu : Una settimana di manifestazioni, centinaia di migliaia di studenti in piazza e 5mila eventi in tutto il mondo in attesa di un appuntamento: quello del summit Onu sul clima, in programma da lunedì a New York. Oggi è il giorno che inaugura gli appuntamenti organizzati da Fridays for Future, il movimento per l’ambiente nato intorno all’attivista svedese Greta Thunberg, che iniziò per prima con i suoi sit-it ogni venerdì davanti al ...

Germania - il governo discute il pacchetto sul clima : Sciopero dei Fridays for Future - a Berlino i manifestanti bloccano le strade – FOTO : Nel giorno in cui anche in Germania migliaia di giovani scendono in piazza per chiedere azione contro i cambiamenti climatici, il governo di Angela Merkel spera di annunciare oggi il “Piano per il clima 2030“, che i rappresentanti della sua coalizione hanno discusso in una riunione fiume durata tutta la notte. A Berlino la mobilitazione è iniziata la mattina presto con un corteo di biciclette partito da Charlottenburg verso ...