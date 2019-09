Scaraventa suo marito dal letto perché quella notte russava troppo forte | poi scopre

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Tutto in unaper una giovane moglie di soli 25 anni Lisa Lee. La donna si è accorta, nel cuore della, che ilcosì h deciso dirlo per terra. La donna subito dopo si è accorta che qualcosa di terribile stava succedendo. La donna ha messo una mano sulle lenzuola dove dormiva ile si è accorta che erano bagnate. Ilnonma rantolava. Quel rantolo sarebbe stato l’ultimo respiro dell’uomo che stava facendo una fatica immane per respirare e poco dopo non avrebbe respirare più. L’uomo che si chiamava Lewis Little era rosso in volto e già le sue condizioni cardiache erano critiche da tempo aveva scoperto di essere malato e di essere stato colpito dalla sindrome di Brugata. La donna, ha raccontato al Daily Mail, di aver chiesto l’intervento dei soccorsi: “Ho chiamato l’ambulanza mi è sembrato ci ...