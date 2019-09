Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) (AdnKronos) - Il contributo che in questi 80i professionistihanno saputo dare in vari settori per il progressoe cure ea medicina ha portato neglicinquanta al primo intervento in Italia in circolazione extracorporea fatto dal prof. De Gasparis e l'aperturaa p

TV7Benevento : Sanità: Milano festeggia gli 80 anni dell'ospedale Niguarda (2)... - TV7Benevento : Sanità: Milano festeggia gli 80 anni dell'ospedale Niguarda... - NurseTimes : ?? | NurseTimes Carabinieri NAS Milano: chiuso parzialmente un istituto primario per presenza di roditori: Nel corso… -