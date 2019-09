Sanità | Asp Palermo | due nuovi ambulatori di cardiologia nelle Madonie

Sanità : sblocco assunzioni all'Asp Trapani - 239 posti a concorso : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - Oltre 200 nuove assunzioni all'Asp di Trapani. Il via libera è arrivato dal direttore generale Fabio Damiani che ha adottato le delibere per l’indizione di due concorsi pubblici per la copertura di 239 posti a tempo indeterminato. Si tratta di 148 posti di dirigente me

Sanità : sblocco assunzioni all’Asp Trapani - 239 posti a concorso : Palermo, 18 set. (AdnKronos) – Oltre 200 nuove assunzioni all’Asp di Trapani. Il via libera è arrivato dal direttore generale Fabio Damiani che ha adottato le delibere per l’indizione di due concorsi pubblici per la copertura di 239 posti a tempo indeterminato. Si tratta di 148 posti di dirigente medico-veterinario e di dirigenza sanitaria non medica e 91 posti di personale di comparto.“L’assunzione di oltre ...

Aeronautica Militare : trasporto sanitario d’urgenza dalla Sicilia a Roma per una bimba di pochi giorni : Si è concluso nel pomeriggio il volo di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino dell’Aeronautica Militare con a bordo una bimba di pochi giorni in imminente pericolo di vita. Il trasporto sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Messina per trasferire con urgenza la piccola paziente dall’ospedale San Vincenzo di Taormina (ME) all’ospedale Bambino di Gesù di Roma. La bimba, che è stata trasportata con una speciale culla ...