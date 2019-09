San Siro | Scaroni | “Spero vada tutto benissimo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Soddisfatto per lo sviluppo della questione stadio, un po’ meno per l’andamento della squadra. Il presidente del Milan Paoloha risposto ad alcune domande dei giornalisti al suo arrivo alla Scala di Milano per il premio “The Best Fifa Award 2019”. La questione San“sperobenissimo”, il Milan? “Quello guardi…” ha risposto. Per lo stadio “ci vediamo il 26 alle 11 del mattino alla Bovisa. Ci tenevo che la presentazione del nuovo stadio fosse al Politecnico, ci tenevo che questa grande opera la presentasse chi se ne intende” ha aggiunto. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo San: “Sperobenissimo” CalcioWeb.

