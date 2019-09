San Gimignano | un agente indagato disse di un detenuto picchiato | “Bisognerebbe dargli

San Gimignano - detenuto venne torturato in carcere dagli agenti : sospese quattro guardie : Un brutto episodio di violenza, avvenuto tra le mura del carcere di San Gimignano in Toscana. Protagonista di quella che sembra essere stata una vera e propria aggressione da parte delle guardie giudiziarie è stato un cittadino tunisino di 31 anni. La vittima stava scontando un anno di reclusione nell’istituto penale: l’11 ottobre del 2018, giorno dei presunti abusi, era in isolamento, come hanno testimoniato diversi detenuti. Gli agenti ...

Quattro agenti del carcere di San Gimignano (Siena) sono stati sospesi con l'accusa di torturare i detenuti : Quattro agenti penitenziari del carcere di San Gimignano (Siena) sono stati immediatamente sospesi dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) con l'accusa di aver torturato alcuni detenuti. Repubblica scrive che è la prima volta che il reato di tortura viene contestato a pubblici ufficiali.

