Salute e alimentazione | l’allerta degli esperti | “Con la dieta vegana si rischiano danni

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Laè sconsigliabile in età pediatrica, in quanto priva di vitamina B12, carente di ferro, vitamina D e calcio. La carenza di questi nutrienti può determinare alterazioni dello sviluppo neurologico del bambino, oltre che gravi anemie”. Lo ricordano glidell’Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) che intervengono sul caso del bambino di circa due anni, figlio di vegani, ricoverato a Nuoro per denutrizione, ricordando come l’adozione di particolari regimi dietetici possa provocare gravi carenze nutrizionali anche nell’adulto. Ma sono soprattutto i bambini a corre più rischi: nella fase di crescita hanno esigenze particolari e devono essere tenuti sotto controllo da personale esperto e competente. “Se i genitori intendono seguire questo tipo di, occorre informarli del fatto che ladeve ...

tg2rai : #Salute, il caso del bambino di 2 anni, figlio di una coppia vegana, ricoverato in ospedale a #Nuoro per denutrizio… - SkyTG24 : Acqua Sorgesana, lotto ritirato dal mercato per rischio microbiologico - IlPillolone : RT @marghiadnsal: #bambini e #alimentazione con @IlPillolone e @adnk_salute -