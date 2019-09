Sala | “Immaginate che tristezza San Siro vuoto e a 100 metri il nuovo stadio illuminato”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2019) A margine della conferenza per gli 80 anni dell’Ospedale Niguarda di Milano il sindacoè tornato a parlare dell’ipotesi di costruire unaccanto al Meazza. Ovvero dell’idea che hanno Inter e Milan. “Dire “facciamo unoe lasciamo lì San”, ecco, questo secondo me è sbagliato. Immaginate ladi Sancon le luci, l’attenzione e tutta la visibilità sull’altroche sta a cento. Questo non è possibile. Continuo a ribadire che per me la prima soluzione è lavorare su San, però non posso non ascoltare le squadre”. C’è una cosa che però soddisfa il sindaco e cioè che non sia rimasto disatteso il suo appello alla condivisione con la città dei progetti per ilSan. “Mi fa piacere che si andrà anche verso una buona trasparenza rispetto alla cittadinanza. Il calcio e Sansono ...

