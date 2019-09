Russia-Slovenia | Europei volley 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di lunedì 23 settembre 2019) Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena il secondo quarto di finale degliditra. Un match che vede i ragazzi di Sammelvuo decisamente favoriti. I russi sin qui sono sembrati un rullo compressore visto che hanno vinto tutte le partite disputate. Laha asfaltato negli ottavi della massima manifestazione europea la Grecia con un netto 3-0. La squadra di Alberto Giuliani ha superato per 3-1 un avversario molto osticola Bulgaria. Nonostante questo i russi sembrano essere troppo superiore rispetto alla. Nei tre precedenti, infatti, il passivo per gli slovacchi e di nove set a zero. Dmitrii Volkov, miglior realizzatore della propria squadra sin qui con 77 punti in 5 partite, trascinerà in suoi verso la semifinale. Sono stati 74 i punti messi a segno da Tine Urnaut, migliore tra gli slovacchi, ma in 6 partite. Con DAZN segui gli ...

