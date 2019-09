Rugby | Mondiali 2019 | Italia-Canada Programma | orari e tv

Galles-Georgia - Mondiali Rugby 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Galles-Georgia DEI Mondiali 2019 DI rugby (INIZIO ORE 12.15) Un solo incontro in questo lunedì 23 settembre per quanto riguarda i Mondiali di rugby in Giappone: va a completarsi a breve il programma per il primo turno in chiave gironi. Scende in campo una delle grandi favorite per il successo finale: il Galles, che affronta la Georgia. Sfida sulla carta molto semplice per i Dragoni. Andiamo a scoprire il ...

Rugby - Mondiali 2019 : l’Irlanda prenota il Sudafrica - la Scozia ora ha paura : Si è conclusa anche questa prima domenica di Rugby World Cup e in campo sono scese ben quattro nazionali che partecipano al 6 Nazioni. Si è iniziato all’alba con l’Italia che sfidava la Namibia, poi si è vissuto il big match di giornata tra Irlanda e Scozia e, infine, all’ora di pranzo l’Inghilterra si è trovata di fronte Tonga. E le risposte a molti quesiti sono arrivate. Torniamo, per prima cosa, a parlare degli azzurri. L’Italia ha vinto, ha ...

VIDEO Italia-Namibia 47-22 - Mondiali Rugby : highlights e sintesi - vittoria degli azzurri all’esordio : Esordio vincente per l’Italia ai Mondiali 2019 di rugby, gli azzurri hanno sconfitto la Namibia in Giappone e hanno incamerato i primi cinque punti visto che sono riusciti a conquistare anche il bonus grazie alle sette mete segnate. I ragazzi di Conor O’Shea non hanno comunque incantato contro un avversario oggettivamente modesto e bisognerà alzare il livello del gioco in vista dei match contro Canada e Sudafrica. Di seguito il VIDEO ...

Rugby - Mondiali 2019 : tutto facile per l’Inghilterra. Tonga battuta 35-3 : Esordio al Mondiale di Rugby 2019 sul velluto per l’Inghilterra: una delle grandi favorite per il titolo si impone per 35-3 su Tonga nel match d’apertura valido per la Pool C. Il XV della Rosa vola in testa al proprio raggruppamento e fa subito vedere uno stato di forma eccellente, in un incontro che in ogni caso non aveva nessuna possibilità di vedere il pronostico ribaltato. Tuilagi show nel primo tempo: due mete per il seconda ...

Domani, lunedì 23 settembre, la Coppa del Mondo di rugby vedrà un unico match di giornata: nella Pool D, nella quale l'Australia ha vinto con bonus all'esordio con le Fiji, si affrontano Galles e Georgia, in una sfida che vede un pronostico chiuso in favore dei gallesi, che mirano a duellare con i Wallabies per la vetta del raggruppamento. World rugby e RAI hanno raggiunto l'intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa ...

Rugby - Mondiali 2019. O’Shea : “La mia Italia non è questa - siamo delusi”. Parisse : “Non siamo contenti ma abbiamo vinto” : L’Italia ha sconfitto la Namibia per 47-22 ai Mondiali 2019 di Rugby, esordio vincente per la nostra Nazionale che ha messo a segno sette mete conquistando anche il punto di bonus ma la prestazione degli azzurri in Giappone non ha incantato. Sergio Parisse e compagni hanno faticato a ingranare, sono sembrati sottotono contro un avversario oggettivamente modesto e hanno avuto delle difficoltà a esprimere il loro gioco: bisognerà ...

12.10 Nella prima partita della Pool C la Francia ha battuto l'Argentina per 23-21 conquistando 4 punti, contro il solo bonus difensivo guadagnato dai sudamericani. 12.00 Questo match, infatti, potrebbe essere già determinante per le ambizioni di entrambe: nella Pool C, che ieri ha visto il successo della Francia sull'Argentina, gli europei vogliono partire con una vittoria per ...

Rugby - Mondiali 2019 : la Scozia non spaventa l’Irlanda - 27-3 per i Verdi : Doveva essere una partita entusiasmante, alla fine si è rivelata in un dominio tutto verde. L’Irlanda parte con la marcia giusta nei Mondiali di Rugby in Giappone: all’International Stadium di Yokohama, i primi del ranking internazionale si impongono per 27-3 sulla Scozia nel match d’esordio del Girone A, mettendo già in cassaforte la leadership del raggruppamento. Non c’è praticamente mai stata storia in questo derby ...

11.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Inghilterra e Tonga, match valido per la Pool C della Coppa del Mondo di rugby: alle ore 12.15 italiane, scatterà per queste due Nazionali la rassegna iridata della palla ovale con uno scontro che si preannuncia importantissimo. Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida ...

9.16 Grazie per averci seguito, restate su OA Sport: troverete cronaca, dichiarazioni, analisi e pagelle della partita. Inoltre potrete seguire anche le Dirette LIVE di Irlanda-Scozia e Inghilterra-Tonga. Un saluto sportivo. 9.15 L'Italia tornerà in campo già il 26 settembre alle 9.45 per affrontare il Canda. E sarà un'altra partita da vincere, in ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Namibia 47-22. Tanti errori - ma alla fine arriva la vittoria : Inizio distratto dell’Italia che commette subito un fallo e permette alla Namibia di risalire il campo. Servono quasi quattro minuti per vedere l’Italia palla in mano che fa iniziare un ping pong tattico tra le due squadre. Errore in touche di Bigi e dopo 6 minuti è la Namibia ad andare in meta con Damian Stevens contro degli azzurri troppo distratti. errori banali anche per la Namibia e da una touche sui 22 è Bigi a scattare, poi è ...

Rugby - Mondiali 2019 : risultati e classifiche fase a gironi. Vittoria con bonus per l’Italia all’esordio : Da venerdì 20 settembre, in Giappone, si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby: fino al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. Di seguito tutti i risultati della Coppa del Mondo di Rugby con le classifiche delle quattro ...

78′ Calcio di Palazzani in touche, rimessa Namibia a metà campo. 77′ Canna trasforma la meta. Italia-Namibia 47-15. Un gap giusto tra le due squadre, che sarebbe potuto essere anche maggiore. 76′ METAAAAAAAAAAA!!! Palazzani, subentrato al posto di Tebaldi, allarga il gioco, Canna gira per Minozzi, che trova un corridoio e va a schiacciare la settima meta! 76′ Altra maul ...

64′ In avanti della Namibia, mischia per gli azzurri. L'Italia sta gestendo, ha smesso di spingere, forse pensando già alla sfida con il Canada. 63′ Fabiani prova a ripartire, l'Italia deve scuotersi. 62′ Calcetto del neo-entrato Kisting e touche per l'Italia nei propri 22. 61′ Continua ad attaccare la Namibia. Intanto ha smesso di piovere ed ha fatto ...