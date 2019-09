Ronaldo fuori dai convocati di Sarri | salterà il Brescia

Brescia-Juventus - Ronaldo fuori dalla lista dei convocati : problema fisico per il portoghese : L’attaccante bianconero non prenderà parte alla trasferta di Brescia a causa di un lieve affaticamento all’adduttore Cristiano Ronaldo non giocherà domani Brescia-Juventus, anticipo del quinto turno di Serie A. Il portoghese ha accusato un lieve affaticamento all’adduttore, spingendo Maurizio Sarri ad escluderlo dalla lista dei convocati. Lapresse La situazione di CR7 verrà monitorata nelle prossime ore, come recita il ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - gol annullato in Parma-Juventus : fuorigioco millimetrico - interviene il VAR : Cristiano Ronaldo ha segnato il primo gol stagionale in chiusura del primo tempo di Parma-Juventus ma la rete siglata da CR7 non è stata convalidata, annullata dal VAR per un fuorigioco davvero millimetrico che ha impedito al fuoriclasse portoghese di festeggiare. L’attaccante aveva messo a segno il doppio vantaggio (0-2) per i bianconeri che invece si sono dovuti accontentare di andare negli spogliatoi sullo 0-1 grazie a Giorgio ...

LIVE Parma-Juventus 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : gol annullato a Ronaldo per fuorigioco millimetrico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Baricentro altissimo della Juventus che è alla ricerca del raddoppio. 38′ Si trovano alla grande Ronaldo ed Higuain, quindi, l’argentino, difende la palla e serve Costa che tira e trova la deviazione per il quinto angolo. 37′ fuorigioco millimetrico ricostruito dal Var: ottima segnalazione degli assistenti di Maresca. 36′ annullato! GOL DI Ronaldo ...