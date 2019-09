Roma | socio di El Chapo arrestato a Fiumicino | così la polizia e la Dea hanno incastrato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Fiumi di cocaina, eroina e metanfetamine arrivavano dal Messico agli Stati Uniti grazie a lui, Ramon Cristobal Santoyo. Agiva in nome e per conto di El, il capo del cartello di Sinaloatre anni fa e ora rinchiuso in carcere negli Usa dopo la condanna all’ergastolo. È la stessa fine che rischia di fare dottor Wagner, come è soprannominato Santoyo, ora che gli investigatori della Polaria e della Dea lobloccato apoco prima che si imbarcasse su un volo diretto a Parigi e che poi lo avrebbe portato in Messico. L’arresto – come spiega Il Messaggero – risale al 20 agosto e da allora Santoyo è rinchiuso a Regina Coeli in attesa che l’Italia decida sulla richiesta di estradizione avanzata dagli Usa, dove lo attende un processo per traffico di stupefacenti e riciclaggio davanti ai giudici dell’United States District Court for the ...

