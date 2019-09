Rom vende le figlie per le nozze | arrestato Prima applicazione del Codice rosso di

Pisa - Rom vende le figlie per le nozze dopo averle picchiate : primo arresto per codice rosso. Le aveva già fidanzate con dei cugini : Un uomo, bosniaco di etnia rom, è stato arrestato dalla polizia di Pisa in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché avrebbe picchiato, maltrattato e...

Roma - incendiò la casa dell’ex per vendetta : dopo 3 mesi muore ustionato il coinquilino : Voleva vendicarsi dell’ex compagno, uccidendolo nel sonno. Così lo scorso 7 giugno si è intrufolata – verso l’alba – nell’abitazione, situata nel seminterrato di un palazzo di otto piani in via Antonino Lo Surdo, a Roma. La donna è entrata con una copia delle chiavi ancora in suo possesso, portando con sé una tanica di benzina per appiccare il fuoco e poi fuggire. Quindi è riuscita ad incendiare l’appartamento, ma il suo vecchio fidanzato è ...

Amazon vende benzina scontata per pRomuovere una serie tv e la polizia la blocca : A Santa Monica, in California, Amazon ha promosso una campagna per promuovere la seconda stagione della serie tv Marvelous Mrs Maisel, in onda su Prime, con cartelloni che sponsorizzavano frappé, stanze di albergo, biglietti del cinema e altri prodotti o servizi in vendita ai prezzi del 1959. E agli automobilisti del luogo non è sembrato vero di poter acquistare la benzina a 30 centesimi al gallone. Tanto che si sono create in pochissimo tempo ...

CLAMOROSO – La Roma ha provato a vendere Trigoria : Stando a quanto riportato da Fox Sport, la situazione economica in casa Roma non è per niente rosea. Trigoria – Il Sole 24 ore racconta di uno scenario disastroso per il club giallorosso. La situazione “Il Sole24Ore dipinge un quadro problematico per quanto riguarda la situazione finanziaria della Roma. Nell’articolo scritto da Gianni Dragoni, la situazione patrimoniale della società giallorossa viene descritta come la ...