Riordino carriere Forze Armate e Polizia e straordinari pagati Gli importi

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 23 settembre 2019). Gli: il premier Conte ha promesso che il progetto sarà portato a compimento prima del 2020. Tra le priorità del nuovo esecutivo giallorosso anche l’ormai annoso problema del pagamento degli: Conte bis promettee pagamentoNon ha avuto abbastanza tempo l’ex ministro degli Interni Matteo Salvini, non è riuscito a intervenire sulla questione dei correttivi per ildelledie, questione ancor più pressante, sul pagamento degliper i membri delledell’ordine. Ora, si propone di risolvere la questione il Conte Bis: presto scatterà il reperimento delle risorse necessarie a completare ildelledel personale dellee di ...

robertapinotti : Il finanziamento agli straordinari delle Forze di Polizia e il riordino delle carriere sono priorità del Governo. L… - Sosfigatto : RT @JohnHard3: Prima la Polizia. Arrivano i soldi per gli agenti promessi e mai trovati da Salvini. Subito garanzie per pagare gli straordi… - raffo1900 : RT @1603ina: Prima la Polizia. Arrivano i soldi per gli agenti promessi e mai trovati da Salvini. Subito garanzie per pagare gli straordina… -