Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Unatteso da novembre scorso che si concretizza quando manca poco più di un anno e mezzo dalla fine del mandato in Campidoglio. “Una svolta politica”, l’ha definita il capogruppo pentastellato Giuliano Pacetti durante l’annuncio ufficiale in Aula Giulio Cesare. Perché, al netto delle (tante) sostituzioni operate da Virginiain questi oltre 3 anni passati alla guida della città di, si tratta della prima vera operazione “politica” in seno alla Giunta capitolina. Movimenti tali da ridisegnare, assecondandoli, alcuniinterni in seno alla, pur rischiando di costare qualche polemica per quello che viene già definito “un piccolo caso di parentopoli”. Soprattutto, viene accontentato il gruppo consiliare, che dall’assoluzione della sindaca nel processo per falso documentale sul caso Marra, sperava di poter dettare qualche cambiamento nella squadra di ...

Agenzia_Ansa : #Roma, rimpasto della giunta #Raggi: via 4 assessori tecnici @virginiaraggi #ANSA - MediasetTgcom24 : Roma, rimpasto nella giunta Raggi per 'una nuova fase politica' #virginiaraggi - Cascavel47 : Rimpasto Roma, Raggi promuove i politici per assicurare gli equilibri in maggioranza -