Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) Di buon mattino Francescoha preso un aereo ed è volato a Venezia portando con sé un fascicolo delicato. Riguarda una partita ereditata dal governo precedente e su cui l’esecutivo giallorosso è chiamato a dare una direzione: le Autonomie. Chiarito che si vogliono fare, il punto è come e quel come è tutto perché le Autonomie, per loro natura, riguardano le competenze e i soldi che le Regioni vogliono trattenere sui territori. In quel fascicolo, consegnato dal governatore del Veneto Lucaal governo precedente, sono stati individuati 36 rilievi e alcuni di questi portano la firma di Bussetti, Centinaio e Giorgetti, esponenti di punta dell’ex Lega di governo. È da qui che il neo ministro per gli Affari regionali è partito per dire ache le Autonomie si possono fare, ma con un meccanismo completamente ...

HuffPostItalia : Ribaltone Boccia: incontra Zaia e fissa le regole della trattativa sull'Autonomia -