Riace non è più il paese dell' accoglienza Il neo sindaco filo Lega fa

Riace non è più il paese dell'accoglienza : il neo sindaco fa rimuovere i cartelli : Il borgo della Locride è stato ribattezzato "dei santi medici e martiri Cosma e Damiano". La giunta a trazione leghista cancella le tracce del modello di accoglienza messo in piedi da Mimmo Lucano

Mimmo Lucano a Riace : “Non ho nessun rancore o sete di vendetta - ho solo fatto il sindaco” : L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, dopo il rientro a a casa, ha tenuto una conferenza stampa: "Non ho rancore e sete di vendetta. Non ho segni. Io ho cercato solo di fare il sindaco. In questa vicenda ho imparato molto. Ha due aspetti, quello giuridico e quello mediatico. Alcune parole sono state dette per denigrare, io sono un cittadino di questa terra".Continua a leggere

Lucano : "Non andrò a Riace nemmeno se mio padre dovesse morire" : Andrea Pegoraro L'ex sindaco del paese della Locride considera ingiusto il divieto di dimora nel suo comune, a cui è sottoposto per l'inchiesta sull'immigrazione che lo vede coinvolto Ha detto che andrà a Riace anche se suo papà dovesse morire perché “reclama giustizia e non commiserazione”. Le parole arrivano direttamente da Mimmo Lucano, ex sindaco della città della Locride, che dallo scorso ottobre ha il divieto di dimora nel suo ...

Mimmo Lucano : "Voglio giustizia - non pietà. Non tornerò a Riace neanche se mio padre dovesse morire" : Ieri è riuscito a vedere suo padre, che era ricoverato all’ospedale di Catanzaro. Ma ora che l’anziano genitore è stato dimesso non potrà stare al suo fianco, né prestargli assistenza, perché lui, Mimmo Lucano, non può tornare a Riace. Glielo impedisce il divieto di dimora disposto dal giudice in seguito all’inchiesta in cui è coinvolto. La mobilitazione affinché gli sia ...

