Renzi a La7 | “Bandiera Rossa non sarà mai la mia canzone Per i ragazzi di oggi è quella

Giletti torna su La7 con Pamela Prati e Renzi «Il Paese reale va avanti - la politica indietro» : Che gli ammiratori di Massimo Giletti se lo chiedano, è inevitabile. Ora anche il rigoroso conduttore di Non è l'arena, si mette a cavalcare il nulla televisivo? Che c'entrano la vacuità di Pamela Prati e Mark Caltagirone con le inchieste sociali del programma de La7? «Me l'hanno chiesto in molti - ammette Giletti - Io sono stato l'unico a non occuparmi mai di quella colossale fake news. E se lo faccio ora non è per sfruttarla: facciamo del ...

La7 - Giletti presenta la nuova stagione di Non è l’Arena : “Renzi e Salvini animali politici” : Parte domenica 22 settembre alle 20.30 su La7 la nuova stagione di ‘Non è l’Arena‘ con Massimo Giletti. Per l’attualità politica il primo faccia a faccia avrà come protagonista Matteo Renzi. “Voglio capire cosa vuole fare e dove vuole arrivare – spiega il conduttore – è il personaggio del momento. Lui e Matteo Salvini, possono piacere o meno, ma sono due veri animali politici”. La pagina di cronaca, invece, ...

La7 - Travaglio : “Renzi? Il suo partito è un modo per far parlare di sè - così qualcuno se lo fila. Salvini? È pericoloso perché inabile al lavoro” : “La scissione dei renziani dal Pd e il partito Italia Viva? Girando l’Italia non mi è mai successo che nessuno mi chiedesse: ‘Per favore, mi dica quand’è che Renzi fa un nuovo partito’. Credo che sia un progetto per cercare di far parlare di sé“. così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la nuova iniziativa politica di Matteo Renzi. E aggiunge: “Dopo aver ...