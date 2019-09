Renault - Clio Cup Italia | Jelmini diventa campione

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 23 settembre 2019) Buona la terza. Felice, giusto al terzo tentativo, si aggiudica laCupa Vallelunga. Nel quinto dei sei doppi round della stagione, il 24enne pilota lombardo del team Composit Motorsport ha conquistato le due pole position e poi ha dominato entrambe le gare del weekend romano, chiudendo i giochi per il titolo. Otto, in totale, i suoi successi nel 2019.Corsa bagnata. la pioggia a caratterizzare Gara 1, esi installa al comando, rimanendoci per tutti i 12 giri, senza commettere sbavature. Ha compiuto invece una leggera divagazione sul prato della curva del Semaforo iluscente Simone Di Luca, alla fine quarto, e al rientro sul circuito di casa con i colori della Faro Racing. Bella la gara di Due (Oregon Team), che ha conquistato il secondo posto, riuscendo a tener dietro un avversario ostico come Filippo Distrutti (NextOneMotorsport).Safety car e ...

