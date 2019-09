Regionali | in Emilia Romagna si voterà il 26 gennaio 2020

Regionali Emilia Romagna - voto il 26 gennaio. La Lega : “Tengono in ostaggio gli elettori”. Il Pd : “Così non rischiamo esercizio provvisorio” : Saranno domenica 26 gennaio le elezioni Regionali in Emilia Romagna. Lo ha annunciato la Regione, dopo l’incontro tra il presidente Stefano Bonaccini e il presidente della Corte d’Appello di Bologna Giuseppe Colonna. Su richiesta del primo, dunque, le elezioni saranno fra quattro mesi: il presidente Colonna ha convenuto sulla proposta di Bonaccini che, nel rispetto dei tempi fissati dalle leggi, “muove dalla necessità di ...

Sondaggi Emilia-Romagna Regionali - Bonaccini in testa al 48% - Borgonzoni è al 31% : Un Sondaggio che circola in queste ore in Emilia-Romagna, commissionato dal Pd regionale, vedrebbe la conferma di una buona reputazione dell'amministrazione regionale uscente, nei confronti della quale il 70% degli interpellati avrebbe espresso un giudizio positivo. Il candidato dem, il governatore uscente Bonaccini, è al 48%; Borgonzoni, la candidata del centrodestra non andrebbe oltre il 31%.Continua a leggere

Regionali : Paroli (Fi) - in Emilia bene candidatura Borgonzoni - Bignami fuori luogo : Roma, 14 set. (AdnKronos) – “Come è stato affermato anche ieri, Forza Italia considera quella di Lucia Borgonzoni un’ottima candidatura, sulla quale non ci sono perciò preclusioni o veti. E’ chiaro che andranno valutati anche altri nomi e sarà questo un compito del tavolo nazionale, dove verranno prese tutte le decisioni definitive, naturalmente anche insieme alla Meloni. Non mi risulta però che ci sia una ...