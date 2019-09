Redmi Note 8 Pro in Italia dal 26 settembre a 260 euro con fotocamera da 64 Megapixel

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019)8 Pro è il nuovo smartphone di fascia media di Xiaomi che arriva in commercio incon un prezzo di 259,90, in cambio di quali offre 6 Gigabyte di memoria RAM e 64 Gigabyte di spazio di archiviazione. Per chi non si accontenta, a ottobre esordirà la versione al top di gamma con 128 Gigabyte di spazio d’archiviazione, al prezzo di 299,90. Le carte in regola per conquistare la fascia di mercato compresa fra 200 e 300ci sono tutte, soprattutto considerano la grande importanza che riconoscono i consumatori alla qualità fotografica. Il nuovo8 Pro infatti punta molto sulle fotografie, grazie alla presenza di quattro fotocamere posteriori. Il sensore principale è da 64, affiancato da un secondo sensore grandangolare da 8, da uno per le macro da 2e da un sensore per la profondità di campo, sempre da 2 ...

