Rambo | Last Blood | la saga poteva finire meglio di così

VIDEO Rambo Last Blood - quando esce al cinema? Il trailer e le recensioni : Sylvester Stallone in forma statuaria a 73 anni! : Giovedì 26 settembre, una data segnata in rosso su tutti i calendari degli appassionati di Rambo e dei fan di Sylvester Stallone. Il quinto capitolo della celeberrima saga sta per uscire nelle sale italiane, al cinema è in arrivo Rambo Last Blood che dovrebbe rappresentare la chiusura definitiva del ciclo dedicato al fenomenale eroe di guerra che ha fatto sognare intere generazioni. Sly ritorna sul grande schermo e lo fa con una performance ...

Rambo : Last Blood - recensione : È diventato vecchio John Rambo, insieme a Sylvester Stallone, l'attore che con lui, grazie a lui, ha conseguito quell'eternità che il cinema regala ai suoi eroi.Dal 1982, anno in cui lo abbiamo conosciuto in First Blood, il primo film della serie (per il mercato internazionale il titolo era stato cambiato in Rambo), quanti "cattivi" ha affrontato e intanto quanti amici ha perso, quante persone a lui care ha visto cadere sotto i colpi della ...

Rambo : Last Blood - ecco il nuovo trailer : https://www.youtube.com/watch?v=MkskhZfM6_M La morte sta arrivando o almeno questa è la promessa che il personaggio di John Rambo torna a fare nel nuovo trailer internazionale di Rambo: Last Blood, il nuovo film della saga incentrata sul veterano di guerra interpretato da Sylvester Stallone. Si tratta del quinto capitolo nella serie cinematografica inaugurata nel 1982 (con una pellicola che in originale s’intitolava proprio First Blood) e ...