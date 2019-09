Rambo | Italia 1 Streaming video del film cult con Sylvester Stallone | 23 settembre

Rambo - il film stasera 23 settembre in tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play : Il film " Rambo " è uno dei programmi che andranno in onda nella prima serata di lunedì 23 settembre . In quella fascia oraria il famoso lungometraggio diretto dal regista canadese Ted Kotcheff sarà trasmesso da Italia 1 e in streaming online dal sito e dall'app Mediaset Play . Il protagonista assoluto di questa pellicola (e dei successivi sequel), è Sylvester Stallone. Sinossi di ' Rambo ' Il veterano del Vietnam John Rambo parte alla ricerca di un ...

VIDEO Rambo – Last Blood : il trailer italiano ufficiale. Sylvester Stallone torna nei panni del reduce del Vietnam : Tutto pronto per l’uscita del nuovo film di Sylvester Stallone: Rambo 5, Last Blood. torna in scena dunque John Rambo, il veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell’esercito americano, quando sembrava andare tutto per il meglio sarà costretto ad entrare di nuovo in combattimento con un nuovo nemico. Ieri è apparso in rete il nuovo trailer ufficiale in italiano, andiamo a scoprirlo. VIDEO trailer Rambo Last ...