Quelle 3 200 parole panda a rischio estinzione

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Nino Materi L'allarme dei linguisti: «Abbiamo migliaia di termini, ma ne usiamo solo un centinaio» Un modesto suggerimento per il neo ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti: invitare tutti i docenti di Lettere a insegnare, ogni giorno, una parola «diversa» ai loro studenti. Sarebbe una riforma facile e a costo zero che necessita solo di un po' di buona volontà e un vocabolario. Eppure ogni volta che nella mia vita di genitore, «addetto ai colloqui scolastici», ho provato a rilanciare l'idea, mi sono trovato dinanzi a un muro di gomma. La prof o il prof di Italiano che avevo dinanzi era puntualmente d'accordo sul fatto che «i ragazzi hanno un linguaggio povero fatto da non più di un centinaio di», ma quando me ne uscivo con la proposta della «nuova parola» da far conoscere quotidianamente, loro mi guardavano come un alieno. Nessuno comprendeva la semplice - ...

