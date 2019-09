Qualcosa Cambia è il nuovo singolo di Daniele Silvestri in rotazione radiofonica | un

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) L'accordo in settima+ che apre ildiè quella giusta distensione che, in questi tempi dilaniati da guerre social e intolleranze riscoperte.è il brano di apertura de La Terra Sotto I Piedi, un disco che si fa megafono del nostro tempo ma anche carrozzone accogliente per insegnarci che non siamo soli, in questo contesto storico pieno di paura e smarrimento.sarà ina partire da venerdì 27 settembre con il suo messaggio di ottimismo: la fiducia è riposta nei giovani, perchénon vive di stereotipi. Non esistono ragazzi che non vogliono costruirediperché troppo impegnati a mettere il filtro su Instagram: i ragazzi dihanno gli strumenti per disegnare un futuro più bello e armonioso, e i versi dello dicono ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Qualcosa Cambia è il nuovo singolo di @daniesilvestri in rotazione radiofonica, un manifesto dell'ottimismo (audio e test… - OptiMagazine : Qualcosa Cambia è il nuovo singolo di @daniesilvestri in rotazione radiofonica, un manifesto dell'ottimismo (audio… - moonreflex : RT @Lazzarafelice2: Arriva il momento in cui tutto cambia. E soprattutto, cambi tu. E quando succede o qualcosa inizia o qualcosa finisce. -