Prodotto surgelato ritirato dal mercato | è allarme per rischio microbiologico MARCA

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di ICE CUBE Srl, ghiaccio alimentare venduto in confezioni da 2,5 kg. In particolare il lotto incriminato è il n° LA 16/09/21. Il motivo del richiamo è indicato in “superamento limiti prescritti dal D.lgs. 31/01“. Nelle avvertenze si legge: “Vi chiediamo di isolare e bloccare la vendita di confezioni eventualmente ancora presenti presso i vostri magazzini del lotto segnalato: LA 16/09/21, e di prepararli per un nostro successivo ritiro e sostituzione“. L'articolodal: èper, LOTTO E INFO Meteo Web.

