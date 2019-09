Presenza di solfiti non dichiarati | Coop ritira lotto di olive farcite

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Nuova allerta alimentare in Italia. Questa volta ad essere richiamato dal commercio è undiin olio di girasole a marchio. Il motivo è legato alladinonsulle etichette. La notizia è stata comunicato dal ministero della Salute attraverso una nota ufficiale apparsa nel proprio sito web. Il prodotto coinvolto è venduto in vasetti da 280 grammi, pari a 180 grammi sgocciolato, con il numero diLJ197 e scadenza nel luglio del 2021. Il produttore dellein questione è Inpa Spa di via Ciambellana 2 a Vinci, comune della provincia di Firenze.Il dicastero ha, inoltre, invitato tutti i consumatori allergici aia non consumare il prodotto. La, dal canto suo, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale ha annunciato che il provvedimento riguarda vari punti vendita della rete ad eccezione della Liguria, del ...

infoitsalute : Presenza di solfiti non dichiarati, richiamato lotto di olive Coop - CalistriSilvio : RT @UnicoopTirreno: Coop richiama Olive Farcite in Olio di girasole 280g LOTTO: LJ 197 EAN: 8001120470782 TERMINE DI CONSERVAZIONE: Lugli… - ppn57 : RT @Altroconsumo: Lotto di #olive farcite Coop richiamato per la possibile presenza di #solfiti non dichiarati in #etichetta. Dettagli sul… -