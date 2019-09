Prato | sesso e figlio con 15enne | al via processo Il marito della donna | “Avanti insieme”

La mamma di Prato che ha fato sesso con un minore resta ancora ai domiciliari : Il tribunale del Riesame di Firenze ha nuovamente respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari avanzata nei giorni scorsi dai legali dell'operatrice sociosanitaria di 31 annidi Prato , accusata di violenza sessuale sul minore da cui ha avuto anche un figlio. I giudici hanno infatti confermato la misura, in vigore da quasi cinque mesi: secondo il riesame, il quadro non è mutato, nonostante la 31enne, come sottolineato ...

Sesso nel Prato a Cortina - coppia di 40enni focosi multata dai Carabinieri : A Cortina, in località la Riva, i Carabinieri sono stati costretti ad intervenire, dopo segnalazione, per multare due trentini di 43 e 48 anni per “atti osceni in luogo pubblico”.-- Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Come riportato dal giornale online Il Dolomiti, i due si erano spogliati in una zona vicina al centro di Cortina. I due amanti, resi ancor più focosi dal caldo esagerato, hanno pensato bene di consumare la loro passione ...