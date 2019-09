Pogba non si fida dei tifosi e compra un rottweiler da 15mila sterline

Manchester United - Solskjaer blinda Pogba : “Paul non vuole andare da nessuna parte - resta anche a gennaio” : L’allenatore del Manchester United ha parlato del futuro del centrocampista francese, sottolineando come non si trasferirà al Real Madrid Il Manchester United non ha nessuna intenzione di cedere Paul Pogba, lo ha confermato anche Ole-Gunnar Solskjaer in conferenza stampa, ammettendo di puntare sul centrocampista francese. AFP/LaPresse Niente addio a gennaio dunque, come emerso dalle parole del norvegese: “non ascolto il ...

Manchester United - Scholes durissimo contro Pogba : “se dovesse andarsene - non sarebbe una grande perdita” : L’ex giocatore dello United ha attaccato duramente Pogba, colpevole di non impegnarsi abbastanza in campo Le prestazioni di Paul Pogba in questa stagione non convincono Paul Scholes, alquanto critico nei confronti del centrocampista del Manchester United. LaPresse/PA Intervenuto ai microfoni di talkSport, il britannico non ha usato parole al miele per il francese: “penso sia abbastanza chiaro che vuole andare via, voleva andare ...

Jack non ce l’ha fatta! Sui social il commovente saluto di Pogba : “sei un guerriero” [FOTO] : Paul Pogba saluta Jack con un commovente messaggio sui social: le parole del calciatore francese per il giovane scomparso a causa di un tumore Jack Morgan lottava contro il cancro da tanto tempo: il giovane inglese ha lottato con tutte le sue forze, ma ieri purtroppo si è spento. Jack, che durante la sua battaglia contro il male aveva incontrato diversi importanti personaggi, tra cui anche Paul Pogba, ha ricevuto sui social anche il ...

Sport : Zidane pronto a lasciare il Real se non arriva Pogba : Secondo quanto scrive Sport, il quotidiano Sportivo catalano, i rapporti tra Zidane e Florentino Perez sono ormai tesissimi. Per il tecnico del Real Madrid non esiste altro obiettivo di mercato al di fuori di Pogba. Ma Florentino Perez si rifiuta di dare al Manchester United 250 milioni di euro. Il presidente vorrebbe dare l’assalto a giocatori più economici e meno famosi ma che possano dare uguali risultati, come Donny Van de Beek. Zidane ...

As : Zidane vuole tenere James se non arriva Pogba : Secondo il quotidiano sportivo, i piani di Zidane non si sono concretizzati. Il tecnico del Real Madrid aveva chiesto l’arrivo di Pogba dallo United, operazione che il club spagnolo non è riuscito a chiudere, e adesso il Real si trova senza una punta. Zidane ha rifiutato le due opzioni che Florentino gli aveva proposto, Eriksen e Van de Beek e adesso sembra orientato a trattenere James Rodriguez per ricoprire il ruolo che è rimasto ...

Juventus - Pogba non tramonta : ecco il nuovo piano di Paratici : Pogba Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus starebbe monitorando molto attentamente la possibilità di mettere le mani su Paul Pogba. La sensazione è che il vero colpo a sorpresa dei bianconeri potrebbe esser proprio il centrocampista francese. Occhio alla forte concorrenza del Real Madrid, ma attenzione, soprattutto, alla chiusura imminente del […] L'articolo Juventus, Pogba ...

Juventus - pazza offerta allo United per Paul Pogba : non solo Matuidi e Mandzukic : Il Manchester United alza il muro per Paul Pogba. Il centrocampista francese è da settimane accostato al Real Madrid, dove lo vuole fortemente il connazionale Zinedine Zidane, ma secondo la stampa inglese i Red Devils stanno resistendo all’assalto perché non intendono sedersi al tavolo per offerte i

Pogba Juventus : che spinta verso la Juventus - Evra non ha dubbi : Pogba Juventus – Che il vero sogno di mercato della Juventus risponda al nome di Paul Pogba è ormai cosa risaputa. Il centrocampista che nei giorni scorsi sembrava destinato a vestire la maglia del Real Madrid, adesso si trova in una situazione davvero intricata. Il mercato in entrata in Inghilterra si chiuderà l’8 di agosto, […] More

Lukaku e Pogba - possibile svolta. Solskjaer : “Su Paul non ho dubbi - con Romelu ho parlato…” : Lukaku e Pogba, possibile svolta in merito al futuro dei due calciatori del Manchester United. A parlare di loro è il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer. Evra: “Pogba amato alla Juve, a Manchester no”. Poi svela un retroscena del 2011: “Ricevute minacce di morte…” “Pogba? Non ho dubbi, Paul resta. Non sapevo non sarebbe venuto con noi, gli ho parlato dopo l’allenamento e non si sentiva bene. Non è proprio un ...