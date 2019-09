PlayStation | Xbox | Stadia insieme in Playing For The Planet | un' alleanza per la

PlayStation - Xbox - Stadia e non solo insieme in Playing For The Planet : un'alleanza per la sostenibilità - l'ambiente e il clima : Al di là di alcuni negazionisti al limite del ridicolo, il cambiamento climatico è un fenomeno sotto gli occhi di tutti e comprovato da fior fiori di esperti e scienziati. La sostenibilità e l'ambiente sono tematiche che devono diventare centrali per tutte le persone e per ogni grande industria e fortunatamente anche i videogiochi si stanno muovendo in questo senso.Questo è ciò che traspare da un'alleanza che unisce diversi grandi nomi del ...

Truck Driver ha ingranato la marcia ed è ora disponibile per PlayStation®4 e Xbox One : Un’esperienza di guida di camion per console senza eguali è giunta su PS4™ e Xbox One. A partire da oggi ogni giocatore potrà scendere in strada al volante di un camion grazie all’esperienza di guida di Truck Driver. Il gioco è ora disponibile per PlayStation®4 e Xbox One. Truck Driver supporta l’uso del volante ed è stato ottimizzato per PS4™Pro e Xbox One X. Salta a ...

The Surge 2 : confermato il supporto per PlayStation 4 Pro e Xbox One X : The Surge 2 è quasi tra noi, quindi preparatevi a fare a pezzi con brutale eleganza chiunque vi si piazzi davanti, in vista dell’uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC, il 24 settembre. Deck13 e Focus Home Interactive sono lieti di annunciare che The Surge 2 supporterà una risoluzione 4K su PlayStation 4 Pro e su Xbox One X. Potrete ammirare la meravigliosamente grottesca fusione tra uomo e macchina in tutto il suo ...

GreedFall è ora disponibile su PC - Xbox One e PlayStation 4 : Amanti dei giochi di ruolo, GreedFall è finalmente disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4. Ad annunciarlo attraverso un comunicato stampa è lo studio di sviluppo Spiders assieme al publisher Focus Home Interactive.Il trailer di annuncio pubblicato qualche giorno fa, mostra la misteriosa e magica isola di Teer Fradee, un faro di speranza per la vostra patria flagellata da malattie. Rapporti complicati si intrecciano tra le molte fazioni ...

Code Vein - disponibile la demo per PlayStation 4 ed Xbox One : Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato una versione di prova di Code Vein, disponibile già da oggi.In questa demo avrete la possibilità di creare il proprio personaggio, esplorare l'inizio del gioco e tuffarvi nella prima parte delle "Profondità", un difficile dungeon che metterà alla prova ogni giocatore.Questa è l'ultima occasione per provare il gioco prima del suo arrivo su console e PC. Per l'occasione inoltre è stato ...

Control è ora disponibile per PC - Xbox One e PlayStation 4 : Attraverso un comunicato stampa il publisher internazionale 505 Games e il celebre studio di sviluppo Remedy Entertainment, hanno annunciato oggi la disponibilità del pluripremiato videogioco Control nelle versioni fisiche e digitali per console PlayStation 4 e Xbox One e su Epic Games Store per PC. Il prezzo consigliato al pubblico è di €59,99.Ambientato in una realtà parallela, inspiegabile e mutevole, Control è un videogioco in terza ...

Disintegration : Il lancio è previsto nel 2020 per PlayStation 4 - Xbox One e PC : Private Division e V1 Interactive oggi hanno rivelato i primi dettagli di Disintegration, lo sparatutto fantascientifico in arrivo, tra cui l’avvincente campagna single-player, il multiplayer dalle tre distinte modalità e una prima occhiata al mondo di gioco. Il lancio di Disintegration è previsto in versione digitale a €49,99 su PC, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro e per la famiglia di dispositivi Xbox ...