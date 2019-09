Pisa | picchia le figlie | le umilia e le vende in cambio di denaro | arrestato papà orco

Fonte : fanpage

(Di lunedì 23 settembre 2019) È stata eseguita la prima ordinanza di custodia cautelare in carcere in carcere per il reato di induzione al matrimonio, previsto dal cosiddetto Codice Rosso: un uomo bosniaco di etnia rom è statodalla Polizia per averto, maltrattato e segregato le due, una delle quali poco più che maggiorenne, che frequentavano fidanzati diversi da quelli a cui lui stesso le aveva vendute indi

LaStampa : In manette un rom di origini bosniache. Le ragazze si rifiutavano di sposare i cugini. - Laprimapagina : #Pisa Bosniaco picchia, maltratta e segrega le due figlie - Anna24992094 : RT @supermimmone2: Spero sia solo il primo di una lunga serie di arresti per questi bastardi che pensano ancora di ridurre le donne in schi… -