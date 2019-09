Pil,Bankitalia: il debito vola a 134,8%

Ilpubblico nel 2018 è stato rivisto al rialzo di 58,3 miliardi, al 134,8 per cento del Pil dal 132,2% stimato in precedenza. Lo comunica la Banca d'Italia in una nota completando così le revisioni dei conti pubblici avviate dall'Istat. La revisione delle stime, si spiega, "alla luce del nuovo Manuale dell'Eurostat", con le modifiche metodologiche nelle modalità di calcolo. Ma la revisione "non ha alcun impatto sulla valutazione della sostenibilità delle finanze pubbliche".(Di lunedì 23 settembre 2019)