Pil | istat rivede al ribasso crescita 2018

Istat : Pil 2018 in calo - stabile 2017 : 11.52 La pressione fiscale complessiva è nel 2018 pari al 41,8%,in miglioramento rispetto al 42,1% stimato a aprile. Così l'Istat,che rivede in calo anche il dato 2017, per cui vale la stessa correzione (-0,3 punti percentuali). Confermata quindi la stabilità anno su anno. Nel 2018 la crescita del Pil in volume è stata pari all 0,8%, con una revisione al ribasso di 0,1 punti rispetto alla stima diffusa ad aprile, che dava il Pil in aumento ...

Istat conferma l’uscita lenta dalla crisi - ora l’attesa è sul debito/Pil di Bankitalia : L'attesa è tutta sul nuovo debito/Pil, il dato di Bankitalia, che ci dirà da dove dovrà ripartire il nuovo governo nel difficile impegno di riduzione del debito per rispettare la procedura per disavanzi eccessivi (EDP)

Pil - Istat rivede al ribasso il 2018 : crescita al +0 - 8% : Nel 2018 la crescita del Pil in volume è stata pari allo 0,8%, con una revisione al ribasso di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima diffusa ad aprile, che dava il Prodotto interno lordo in aumento dello 0,9%. Lo rileva l’Istat che ha ricostruito le serie dei conti nazionali, in occasione della revisione generale programmata dall’Istituto a cinque anni dall’ultima.Non cambia invece il Pil del 2017, che resta (+1,7%). ...

Ocse "2050 - più pensionati di lavoratori"/ Istat : Pil fermo - disoccupazione al 9 - 9% : Allarme Ocse sul mercato del lavoro: 'nel 2050 più pensionati che lavoratori'. Dati pessimi anche da Istat ed Eurostat 'Pil fermo nel secondo trimestre'

Istat : Pil - per il 2019 crescita zero : 12.43 Il Prodotto interno lordo (Pil) nel secondo trimestre dell'anno è rimasto invariato rispetto ai tre mesi precedenti ed è diminuito dello 0,1% su base annua. Lo rileva l'Istat, confermando la crescita zero in termini congiunturali, ma tagliando il dato tendenziale. La crescita del Pil acquisita per il 2019 (quella che si otterrebbe se i restanti trimestri dell'anno si chiudessero con una variazione nulla) risulta pari a zero, rende noto ...

Pil - Istat conferma la crescita zero nel secondo trimestre e rivede al ribasso la variazione rispetto allo stesso periodo 2018 : -0 - 1% : L’Istat conferma che nel secondo trimestre il pil italiano è rimasto immobile. E rivede al ribasso la variazione rispetto al periodo aprile-giugno 2018: nella prima lettura era risultata nulla, ora passa a -0,1%. Hanno pesato in negativo l’industria e l’agricoltura, con diminuzioni rispettivamente dello 0,4 e dell’1,2%, mentre il valore aggiunto dei servizi è cresciuto dello 0,1%. La variazione acquisita del pil italiano ...

Il Pil dell'Italia a zero nel secondo trimestre : la stima preliminare Istat : Il Pil italiano nel secondo trimestre del 2019 è rimasto fermo sia rispetto ai tre mesi precedenti che su base annua. Lo rileva l’Istat nelle stime (dati corretti per gli effetti di calendario e destagionalizzati). Si registrano quindi variazioni nulle, ‘crescita zero’, in entrambi i confronti: congiunturale e tendenziale.Il Prodotto interno lordo dell’Italia è risultato “stazionario” nel ...

Crescita - Istat : Pil fermo nel secondo trimestre 2019. “Continua fase di stagnazione” : Nel secondo trimestre del 2019 l’Italia è a Crescita zero. Lo rivela l’Istat nella stima sulla variazione del Pil nel periodo aprile-giugno dell’anno in corso. Il Prodotto interno lordo non cresce sia rispetto al trimestre scorso, sia rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Per l’Istituto di statistica continua così la “fase di sostanziale stagnazione“, visto che per il quinto trimestre consecutivo la variazione ...

Istat - l’Italia è in stagnazione : crescita zero - Pil fermo su base trimestrale e annuale : La crescita italiana è ferma: i dati forniti dall'Istat evidenziano un Pil che nel secondo trimestre del 2019 non aumenta né in confronto al trimestre precedente né allo stesso trimestre dell'anno scorso. L'istituto di statistica sottolinea che continua "la fase di sostanziale stagnazione" che porterà, nel caso in cui non ci saranno variazioni, a chiudere il 2019 con crescita a zero.Continua a leggere

Istat - Pil fermo nel secondo trimestre : La variazione congiunturale del Pil nel secondo trimestre del 2019 è pari a zero, ma c'è stato un arrotondamento per difetto, infatti rispetto al primo trimestre il Prodotto interno...