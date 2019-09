Pietro Senaldi | Luigi Di Maio non è credibile | il suo percorso da anti-casta ad

Pietro Senaldi sull'immigrazione : "Bastano 15 giorni di Pd". Il grande business e la nuova invasione : Salvini manca dal Viminale da due settimane e il governo giallorosso ha subito riportato le lancette dell' orologio a prima dell' era Minniti. Facile previsione, non a caso una settimana fa Libero titolò in apertura: «Avanti, c' è posto per tutti». Il nuovo ministro dell' Interno, il prefetto Lamorg

Pietro Senaldi : "Teresa Bellanova veste meglio di come pensa" : Alla fine si scopre che la cosa migliore di lei è il vestito, quella tonaca blu elettrico a balze con la quale si è presentata al Quirinale per la cerimonia del giuramento e che ha suscitato critiche e ilarità. Già, perché la nuova ministra all'Agricoltura, Teresa Bellanova, veste meglio di come pen

Pietro Senaldi - la ricostruzione : "Ecco perché hanno messo in croce Bruno Vespa". Svelato l'ultimo scandalo : Siamo in buona compagnia. Anche Bruno Vespa da ieri è perseguitato dall' Ordine dei giornalisti. Il conduttore di "Porta a porta" ha la colpa di aver intervistato Lucia Panigalli, una donna accoltellata e picchiata a sangue dal suo ex, che dopo qualche anno di galera è tornato libero e vive non lont

Agorà - Pietro Senaldi smaschera il Pd e la giornalista Vitali : "In un partito plurale si resta" : "Il PD è sempre stato un partito plurale". Queste le parole di Giovanna Vitali, giornalista di Repubblica, che in diretta ad Agorà commenta la scissione del partito Democratico. Una frase che ha immediatamente provocato la reazione di Pietro Senaldi: "Ma in un partito plurale si resta". Coglie nel s

DiMartedì - Pietro Senaldi : "Matteo Renzi ha fatto una figuraccia ma ha sciolto l'equivoco del Pd" : "Matteo Renzi ha fatto una figuraccia davanti agli italiani perché non si imbastisce un governo e poi si fa una forza parallela che ha il potere di farlo cadere in qualsiasi momento". Pietro Senaldi, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, analizza la scelta di Renzi di lasciare il Partito dem

Pietro Senaldi : "Pd e Leu si suicidano sui migranti" : Se la sinistra è crollata nei consensi negli ultimi anni non è perché Renzi è antipatico, come vogliono far credere i suoi nemici nel Pd e quanti li sostengono. I dem sono precipitati perché nei sette anni in cui hanno governato si sono fatti travolgere dalla crisi economica e dall' invasione degli

Pietro Senaldi : Gentiloni cameriere - così l'Europa frega ancora l'Italia : La verità è che i governi europeisti fanno male all'Italia, anziché proteggerla dall'Unione europea. Paolo Gentiloni commissario Ue agli Affari economici, con il badante Dombrovskis a controllarlo, non conterà nulla. Ed è solo l'ultimo episodio. Grazie al governo di Romano Prodi abbiamo avuto lo sci

Pietro Senaldi : "Giuseppe Conte come avvocato pensa al suo stipendio. Quindi è passato dalla Lega al Pd" : "Giuseppe Conte è un trasformista e la stampa se ne accorge adesso". Pietro Senaldi commenta la trasformazione del premier che è passato dalla presidenza del Consiglio di un governo con Matteo Salvini a quello con Nicola Zingaretti. "Conte è un avvocato e rappresenta gli interessi di chi gli garanti

Matteo Salvini a Pietro Senaldi : "Ecco quale è stata la mia unica colpa". Crisi di governo - la confessione : «Vigliacchi, M5S e Pd si detestano ma si sono messi d' accordo per non far votare gli italiani. Fino a due settimane fa si insultavano furiosamente l' uno con l' altro. Il governo dell' odio è quello che sta per nascere. Sono orgoglioso di essere rimasto fuori da questo mercato delle vacche indegno»

Pietro Senaldi - la bomba sotto le poltrone di Pd e M5s : "Finiranno prima di Salvini" : In soli quattro giorni di trattative si è già capito che le liti per formare il governo non sono che l' antipasto: Cinquestelle e Pd sono destinati a fare a cazzotti per tutta la durata della loro esperienza insieme. I dissidi sono tali che stavolta Conte sarà costretto a lavorare, non potrà fare i

Pietro Senaldi - il sondaggio che incorona Giorgia Meloni : sfiora il 9 per cento e "ruba" elettori alla Lega : «Per forza, sono l'unica persona normale in circolazione». Così direbbe Giorgia Meloni se qualcuno le telefonasse per chiederle come ha fatto in un anno e mezzo di governo gialloverde a portare Fratelli d'Italia dal 4,3% del 4 marzo 2018 all'8,8 dell'ultimo sondaggio diffuso da YouTrend, che la dà d

Pietro Senaldi - pagelle della crisi : "Bocciati Salvini - Zingaretti - Di Maio - promosso Renzi per colpe altrui" : "La politica ha scoperto la vocazione al suicidio di tutti i suoi protagonisti". Pietro Senaldi, direttore di Libero, dà le pagelle della crisi e boccia i tre protagonisti di Lega, Pd e Movimento 5 stelle. Matteo Salvini, spiega Senaldi, "aveva il Paese in mano, ha rotto, ma ha sbagliato a tentare d

Pietro Senaldi sulla fine della legislatura : "Questa è una crisi di sistema per far fuori Salvini" : "Tutti hanno paura del voto". Pietro Senaldi, ospite a In Onda, su La7, rivela l'obiettivo del governo (ancora in fase di trattative) M5s-Pd: "Questa è una crisi di sistema per far fuori Matteo Salvini". Il leader della Lega, secondo il direttore di Libero, guadagnerebbe anche nel caso in cui l'inci

Pietro Senaldi va in controtendenza : "Perché Matteo Salvini si è salvato". Il suo nuovo punto di forza : Alla fine Salvini si è salvato (almeno la faccia). Ha ritrovato orgoglio, coerenza e lucidità e ha vinto il duello dialettico con il premier in Senato. Il capo della Lega ha smesso il linguaggio politichese che lo aveva accompagnato nei giorni più difficili della crisi ed è tornato alla semplicità p