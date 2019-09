Pierluigi Bersani e Massimo D' Alema | Il Pd ha fallito Rivogliono la

Pierluigi Bersani : "Ancora credete a Renzi? Non rientro nel Pd" : “Ma voi ancora credete alle cose che dice Renzi? Questa cosa la dice da tempo, ma non è affatto vera...”. Pierluigi Bersani replica con queste parole a Matteo Renzi. L’ex premier, che ieri ha fondato Italia Viva, aveva affermato: “Ora che esco io dal Pd, rientreranno Bersani, Speranza e D’Alema...”.Sul Conte bis l’ex ministro dello Sviluppo economico dice: “Questo governo lo possono far ...