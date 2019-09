Perché negli Stati Uniti si riparla di impeachment a Donald Trump

Lana Del Rey sulle recenti sparatorie negli USA : “È ora di dire basta e di chiedersi Perché” : Le parole di Lana Del Rey sulle recenti sparatorie negli USA arrivano in corrispondenza della pubblicazione di uno degli ultimi singoli, Looking For America, scritto proprio per lanciare il proprio messaggio di pace contro la politica delle armi del governo americano. La cantautrice di New York ha parlato ai microfoni di Annie Mac della BBC e ha raccontato che mentre scriveva il brano si trovava tra la California e New York, e proprio in ...