“Perché il film su Chiara Ferragni sta facendo successo?”

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 23 settembre 2019)ilsustasuccesso?” Ildista andando benissimo. Il libro di Giulia De Lellis – una che si vanta di non avere mai letto libri tranne Il piccolo principe – sta andando altrettanto bene. Il web che conta si straccia le vesti e tuona contro l’imbarbarimento culturale, come se fosse strano che i prodotti pop (da POPolari) vendano a discapito di autori che essi considerano più alti. Giulia De Lellis È la stessa cosa di cui si lamentavano negli anni ’30 quando la gente guardava Fred Astaire e Ginger Rogers tre volte di fila, snobbando storie più realiste o drammatiche che raccontavano la Grande Depressione. Ginger e Fred su Swing Time, 1936 Tutti si chiedevano perché. A rispondere ci pensò lo sconfinato genio di Sturges, uno dei più grandi sceneggiatori della Storia. Nel 1941 fece uscire Sullivan’s travel, commedia ...

NetflixIT : #PulpFiction è ora disponibile e il rewatch è d'obbligo non solo perché è uno dei film più iconici di Quentin Taran… - Stellamary71 : RT @Mahddalena: Piccola riflessione. Se non ti piace un quadro, non vuol dire che sei troppo ignorante per capirlo, ma non ti piace e basta… - kramerlengo : @GiordanoSepi @danielelozzi Io tra sky netflix e amazon prime pago tipo 70 euro al mese, ma onestamente non me la s… -