Pd | Zingaretti alla direzione nazionale | “Siamo un partito respingente Dibattito

Pd : Zingaretti - ‘allargare il campo - serve vocazione maggioritaria’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Si devono verificare tutte le possibilità di allargare il nostro campo, a partire dai territori. Ora serve un Pd a vocazione maggioritaria per costruire un progetto forte e credibile”. Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione Pd. L'articolo Pd: Zingaretti, ‘allargare il campo, serve vocazione maggioritaria’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Zingaretti : “L’addio di Renzi un po’ me l’aspettavo. Allargare il campo e rinnovarsi - non si combatte Salvini con cerbottane” : La scissione di Matteo Renzi dal Partito democratico? Non è stata e non è una sorpresa per Nicola Zingaretti che, intervistato dal Corriere della sera, ha dichiarato: “Un po’ me l’aspettavo per l’atteggiamento di vicinanza”, ha detto il segretario Pd dopo che ieri aveva liquidato la vicenda con un post su Facebook, “ma non partecipazione alla vita del partito che non ho mai compreso fino in fondo”. E ora, ha ...

La reazione di Zingaretti alla scissione di Renzi : In un intervista al Corriere della Sera, il segretario del Pd Nicola Zingaretti dice che la mossa di Renzi “io un po' me l'aspettavo, per l'atteggiamento di vicinanza ma non partecipazione alla vita del partito che non ho mai compreso fino in fondo”. “Mi dispiace" aggiunge "e penso che sia un errore dividere il Pd” però, al tempo stesso, Zingaretti pensa anche che “il nostro compito sia molto chiaro: è quello di portare nel futuro il Pd. ...

Civici e comitati. Come reagirà Zingaretti alla scissione non scissione di Renzi : Contrordine: la scissione, per la verità invocata più dagli altri che da Matteo Renzi medesimo, non ci sarà. Né in realtà c’è mai stata anche se ogni giorno da più di un mese in qua era quello giusto per giornalisti, commentatori e politici. A dire il vero la parola scissione l’ex presidente del Con

Torino - alla Festa dell’Unità Zingaretti placcato da Le Iene : “M5s? Ex avversari” : “Pd e M5S? Non siamo grandi amici ma ex avversari”. Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, è stato accolto alla Festa dell’Unità di Torino da una troupe de Le Iene, che prima dell’incontro ha cercato di fare delle domande al dem, senza riuscire a ottenere risposte sul nuovo Governo. L'articolo Torino, alla Festa dell’Unità Zingaretti placcato da Le Iene: “M5s? Ex avversari” provIene da ...

Pd - Zingaretti : no alla scissione - sarebbe un errore gravissimo : "Io vedo come un mio successo, un successo di un ministro del M5S". Nicola Zingaretti guarda con questo spirito alle alleanze

Zingaretti contestato alla festa de l'Unità : 'Comizio troppo breve' : Curioso siparietto quello avvenuto l'altra sera alla festa de l'Unità di Milano: dopo l'intervento del segretario Nicola Zingaretti infatti, una persona dal pubblico si è lamentata apertamente perché il dibattito è durato troppo poco. Zingaretti però non ha tardato a replicare, e ha risposto che viene da un calendario molto fitto di impegni e che non vede la sua famiglia da quindici giorni, tra gli applausi del pubblico presente al ...

Zingaretti : "Via i 2 vicepremier" Ora la palla nelle mani Di Maio : Uno, due o nessun vicepremier? Intorno a questa domanda sembra avvitarsi il governo ancora in gestazione. Perchè la carica di secondo del nuovo governo Conte è ambita tanto da Luigi Di Maio quanto dal Pd che la reclama per se' in virtu' del fatto che i Cinque Stelle, proprio con Conte, hanno gia' ottenuto di poter esprimere il presidente del Consiglio Segui su affaritaliani.it

Governo - Grillo al Pd : “Occasione unica”. Zingaretti : “Mai dire mai. Cambiamo tutto e rispettiamoci”. Oggi Conte alla festa del Fatto : “Caro Beppe”. È un tono confidenziale e quasi affettuoso quello usato da Nicola Zingaretti nel suo “tweet di pace” indirizzato al leader del Movimento 5 stelle. Una replica che suona come una risposta affermativa a una sorta di chiamata alle armi. La trattativa tra Pd e M5s continua tra mille difficoltà Per sciogliere i nodi politici servirà un nuovo incontro tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, mentre Giuseppe Conte ...

Luigi Di Maio deride Zingaretti : "Non ha neanche il potere di decidere". Alla faccia dell'alleanza felice : "Gli slogan non ci bastano - dice - serve concretezza. Noi non guardiamo ai colori delle forze politiche, lavoriamo per il Paese". Il Movimento avrà anche il 33 per cento dei voti contro il 19 del Pd, ma il nervosismo non risparmia Luigi Di Maio. Zingaretti?, ha spiegato poi ai suoi: "Mi ha detto c

Zingaretti annulla incontro con Di Maio - Conte media ed invita alla calma : Nella giornata di questo venerdì 30 agosto si sono complicate le trattative per la formazione del nuovo esecutivo "giallo-rosso". Nel pomeriggio infatti la situazione si è intricata dopo le parole di Luigi Di Maio che hanno causato delle tensioni tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico. Proprio per tale motivo è saltato un incontro tra Zingaretti e Di Maio. In serata però il premier Conte è riuscito a domare i contrasti e ha ...

Nicola Zingaretti da Conte - sciacallata Pd : "Nel giorno di Istat e spread...". Sinistra oltre il ridicolo : Il Pd al governo, subito una sciacallata. Nicola Zingaretti esce dal lungo colloquio con il premier incaricato Giuseppe Conte e si fa forza su due dati macroeconomici "piegati" strumentalmente come armi politiche. "Abbiamo parlato nel giorno in cui purtroppo l'Istat conferma dati negativi per la nos

Governo - diretta. Zingaretti a Conte : «Taglio tasse sui salari medio-bassi». Berlusconi : «Lega ha consegnato l'Italia alla sinistra» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...