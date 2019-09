Pd | Guerini | ‘fase nuova | esiti congresso superati’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Siamo in una fase straordinaria: in un mese siamo passati dall’opposizione al governo e abbiamo subito una scissione. Ritengo imprudente aprire unstraordinario ma occorre dare il senso che affrontiamo questa fase con strumenti straordinari. è una fase che oggettivamente cancella l’esito del”. Lo ha detto Lorenzoalla Direzione Pd. “Al segretario va riconosciuto di aver gestito in modo molto positivo questa fase e per questo va ringraziato come vanno ringraziati tutti coloro che ci hanno portati fino a qui. Adesso però c’è bisogno di uno sforzo corale di responsabilità, che superi anche la cristallizzazione post congressuale. Ora però è necessario aprire una fasesui contenuti e sullo strumento”, ha rimarcato. “Coi 5 stelle abbiamo idee diverse, differenze che non ...

