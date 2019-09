Pausa del maltempo prevista per martedì | ma mercoledì in arrivo altro fronte instabile

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma - L'alta pressione si sta ormai posizionando lungo i paralleli distendendosi sull'Europa meridionale e favorendo il passaggio di impulsi atlantici in transito da ovest ad est lungo il suo perimetro superiore. Uno di questi transiterà lunedì impegnando il Centro-Nord e le regioni del basso Tirreno. Sarà seguito da schiarite anche ampie ma nel giro di altre 24 ore toccherà all'ennesimo impulso atlantico raggiungere lo Stivale, con coinvolgimento ancora una volta delle regioni settentrionali e di quelle tirreniche. METEO MERCOLEDÌ. Tempo in peggioramento già dal mattino su Alpi occidentali e Liguria con prime piogge sparse, in intensificazione in giornata e in estensione al Triveneto con fenomeni a tratti forti su Spezzino e a ridosso delle Alpi orientali. Piogge e rovesci in decisa intensificazione anche in Toscana con fenomeni anche ...

NicolaPorro : Un po’ d’aria. Pausa dall’oscena fiction (per dirla come l’amico Ruggeri) del Palazzo per parlare di libertà e “ord… - soloioloso : RT @wolfPris: Se credete di essere in forma, lui oggi compie 70 anni e continua a suonare ballare saltare cantare del rock fantastico per 4… - frannyaya : RT @wolfPris: Se credete di essere in forma, lui oggi compie 70 anni e continua a suonare ballare saltare cantare del rock fantastico per 4… -