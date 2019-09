Parmalat | il crac che poteva salvare il capitalismo italiano

Crac Parmalat - l’ex direttore finanziario Tonna condannato in via definitiva a 6 anni e 9 mesi : Fausto Tonna è stato condannato in via definitiva a 6 anni, 9 mesi e 16 giorni per il Crac Parmalat. L’ex direttore finanziario del gruppo di Collecchio e braccio destro di Calisto Tanzi si è visto ridurre di 15 giorni dalla Cassazione la condanna a 7 anni rideterminata nell’appello ter, a seguito di due annullamenti emessi dalla Suprema Corte che fin dall’inizio ha ritenuto eccessiva la condanna di Tonna a 9 anni, 11 mesi e 20 ...