Papa:cronista lavori a coesione sociale

"La nostra comunicazione sia cristiana e non fattore di proselitismo.La Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione, cioè per testimonianza". Lo ha dettoFrancesco ai dipendenti del Dicastero per la Comunicazione. Basta con la "cultura degli aggettivi e dei proverbi", per tornare alla "realta dei sostantivi", dice Francesco. "Il giornalista è ildella storia, è chiamato a ricostruire la memoria dei fatti,a lavorare per la, a dire la verità" e "nell'era del web,a identificare le fonti credibili".(Di lunedì 23 settembre 2019)